La pittrice catanzarese Rosanna Carlino esporrà le sue opere alla ex Comac. Appuntamento dal 2 al 5 settembre con tele e cinquanta installazioni. Martedì 29 agosto la mostra sarà presentata in conferenza stampa nella sala consiliare della città

Continuano senza sosta gli appuntamenti con la cultura nella perla dello Ionio. Tra i 45 eventi promossi e finanziati dall’Amministrazione comunale targata Daniele Vacca per la stagione estiva, ampio spazio verrà dedicato alla mostra “Amore Indomito” della nota pittrice catanzarese Rosanna Carlino, che esporrà i suoi capolavori dal 2 al 5 settembre nei locali ex Comac di Soverato dalle 18.30 alle 22.30. Cinquanta installazioni, che parlano dell’amore in tutte le sue sfaccettature: l’amore ricambiato, rifiutato, quello che ci proietta nelle trame della diversità, opere in cui è forte il binomio tra natura e donna, svelando l’universo rosa, con una varietà di colori che si trasformano in emozioni, convertendo visioni istintuali in pittura e immagini.

Tele che ci catapultano nel secondo conflitto mondiale, negli scuri fumi dei crematori di Auschwitz, dipinti crudi, rivelatori di un dramma eterno, che provocano un forte impatto culturale e ravvivano anche valori etici dell’essere umano rispetto all’Olocausto. Rosanna dà risalto anche agli omosessuali internati nei campi di sterminio, dei quali si è discusso sempre poco e in maniera approssimativa. Hanno la parvenza di spettri, col loro triangolo rosa cucito sulle divise in maniera evidente, perché potessero essere riconosciuti da lontano ed evitati senza possibilità alcuna di dialogo.

La pittura raccontata dalla Carlino descrive in maniera intensa la situazione degli ebrei in quegli anni travolti dal caos delle orde rivoluzionarie e dai nazisti. Esseri umani sconvolti e confusi dal disordine, che chiedono disperatamente aiuto, dispersi in un mare oscuro e grande. Non hanno nessuna caratteristica che possa farli distinguere gli uni dagli altri. Sono quasi oggetti, immobili, proprio per ribadire quella umanità e dignità tolta loro dai nazisti che gli assegnarono dei numeri identificativi.

“Amore Indomito”, fortemente voluta dal sindaco Daniele Vacca non è solo una mostra d’arte, ma un vero e proprio evento, che dal 2 al 5 settembre vedrà salire sul palco illustri personaggi istituzionali, del mondo dello spettacolo, dello sport, dell’arte della religione, del giornalismo. Dal critico d’arte Roberto Sottile, al coordinatore clinico Breast Unit Catanzaro Francesco Abbonante, alla rabbina Barbara Aiello, alla cantastorie Francesca Prestia, al promoter Ruggero Pegna, alla Drag queen Francys Power. E ancora il consigliere regionale Ernesto Alecci, la giornalista Antonella Grippo con il suo talk show, il sindaco di Villa San Giovanni Giusi Caminiti. Ma le sorprese non finiscono qui e verranno svelate nel corso delle conferenza stampa, moderata dal giornalista Antonio Battaglia il 29 agosto alle 11.00 nelle sala Consiliare del Comune di Soverato, dal primo cittadino Daniele Vacca, dal vice sindaco con delega alla Cultura Emanuele Amoruso, dall’assessore alla Transizione ecologica Francesco Matozzo e dalla pittrice Rosanna Carlino.