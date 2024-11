Nella giornata della Liberazione un’iniziativa collettiva di ThinkDog per incentivare le adozioni dei piccoli amici a quattro zampe

Promuovere adozioni responsabili nei canili. Questo l’obiettivo dell’evento nazionale “liberi tutti” promosso da ThinkDog in occasione del 25 Aprile. Quest’anno anche la Calabria partecipa all’iniziativa grazie all’intraprendenza dell’educatrice cinofila TD Fernanda Lamanna e alla collaborazione del Comune capoluogo, di Catanzaro Servizi e dell’ ASP Catanzaro.



Per l’occasione il canile sanitario di San Floro (CZ) aprirà le sue porte per far conoscere la struttura e i circa 100 ospiti a quattro zampe che ci vivono dentro.

L’auspicio di ThinkDog è dare un’altra occasione di vita in famiglia agli animali meno fortunati rinchiusi in rifugi e canili, che per quanto ben gestiti offrono pochi stimoli, sono spesso isolati e rischiano di rappresentare nella maggior parte dei casi un luogo da dove non uscire più.