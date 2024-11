Al via questa mattina gli esami di maturità. In Calabria sono 19mila gli studenti che a partire da oggi e per le prossime settimane saranno impegnati con le prove d'esame: 18mila interni e 1.235 esterni. In totale l'ufficio scolastico regionale ha individuato 512 commissioni mentre sono 1.019 le classi alle prese con l'ultimo scoglio prima della pausa estiva.

Prima del suono della campanella tra gli ultimi ripassi e i toto tracce gli studenti già erano pronti ad affrontare il tema su Aldo Moro, di cui quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario dal rapimento. E il pronostico è stato infatti azzeccato, accanto all'analisi del testo de "I giardini dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani, al saggio breve e all'articolo di giornale, gli studenti hanno ricevuto come traccia il tema storico sulla cooperazione internazionale con citazioni di De Gasperi e Aldo Moro.

Luana Costa

LEGGI ANCHE: Maturità 2018, al via l’esame per 500mila studenti

Maturità, quali tracce per la prima prova?