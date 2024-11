Si è rinnovato a Roccella Jonica l’appuntamento con il Corteo storico Carafa, evento annuale dedicato alla rievocazione di alcune delle pagine più significative della storia della cittadina, ex Feudo del Casato napoletano dei Principi Carafa della Spina.

L’ottava edizione del Corteo ha celebrato la figura e le imprese di Fabrizio Carafa, I Principe della Roccella (con Privilegio del 24-3-1594) e Principe del Sacro Romano Impero, vissuto dalla seconda metà del XVI secolo fino alla terza decade del XVII secolo ed in concomitanza con la ricorrenza del 450° anno della nascita di Tommaso Campanella. Accanto alla tradizionale sfilata di figuranti in costume d’epoca che hanno impersonato nobili, popolani, dame e cavalieri, anche la messa in scena di cinque quadri storici lungo un percorso che partendo dal castello ha fatto tappa in alcuni dei principali siti di interesse storico – culturale per concludersi davanti al municipio.