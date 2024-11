Un’emigrazione al contrario è stata la prima cosa che viene in mente quando ascolti la storia di Alessandro Frontera. Siamo abituati a sentire le storie di chi va via dalla Calabria, per cercare fortuna e opportunità altrove, ma la sua esperienza ci fa riflettere sul significato delle parole fortuna e opportunità. Alessandro è tornato nella sua terra d’origine per riscoprire la bellezza di una vita autentica, assaporare lo scorrere delle stagioni e guardare con nuovi occhi i colori della terra di Calabria.

Frontera ha 37 anni, ha mollato tutto in Lombardia e ha deciso di tornare ad abitare in Calabria, rincorrendo il sogno della sua vita.

Per compiere una prima e straordinaria impresa: un viaggio in solitaria a piedi, da Ciró Marina a Paola, in 10 tappe, attraversando un territorio unico e in più punti inesplorato.

Sa di Calabria, il format condotto da Franco Laratta in onda questa sera alle 23 su LaC, ha incontrato Alessandro nel cuore dell’altopiano della Sila, poi è andato alla scoperta dei piatti poveri della cucina contadina calabrese in un agriturismo che ripropone le antiche ricette delle nostre nonne. Grazie al lavoro, lo studio, alla ricerca di una giovane agri chef, Anna, che da quando ha scoperto la Calabria, se n’è innamorata, e non se ne più tornata al suo lontanissimo paese d’origine.

Alessandro che invece è tornato in Calabria, ha lasciato un lavoro sicuro per vivere una vita vera, lontano da quegli stereotipi che impongono di vedere il successo solo nell’ultimo modello di auto e nel conto in banca. La sua scelta coraggiosa e il cammino che ha percorso ci regalano emozioni uniche. Panorami spettacolari, e i nostri laghi, i nostri fiumi ed il ritorno dei giovani alla terra, fanno da sfondo alla prima puntata di ‘Sa di Calabria’, una viaggio fra i saperi e i sapori della nostra terra. Un viaggio nel cuore della Calabria più bella, della Calabria ancora intatta, della Calabria che non finisce mai di stupire.



