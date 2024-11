Come aveva anticipato la nostra testata, ci stanno i registi Aldo e Severino Iuliano dietro il supereroe

E' stato uno dei tormentoni social degli ultimi giorni: Batman per le vie di Crotone. E' arrivata la giusta precisazione rispetto al “cambio di residenza” scelto dal supereroe.

Si tratta di un progetto cinematografico in fase di realizzazione da parte dei fratelli Aldo e Severino Iuliano – come avevamo anticipato - registi e sceneggiatori crotonesi, che stanno appunto girando un cortometraggio con protagonista il supereroe di Gotham City.

A chiarire tutta la questione è stato proprio lo stesso Severino Iuliano con un post su Facebook: “il Batman di cui tutti parlano è il protagonista del cortometraggio “Silenzio Oscuro”, un Fan Movie che tempo fa decisi di realizzare dopo una chiacchierata creativa con l'amico scrittore crotonese (e appassionato di fumetti) Aurelien Facente”.

È un esperimento cinematografico – continua l'artista crotonese - nato per divertimento e per passione qui “a casa”, a Crotone, totalmente autoprodotto e indipendente, un corto-circuito di generi incentrato sulla tematica del tormento interiore”.

“Quando si è scatenato il passaparola sui social, dopo una foto casuale pubblicata online – scrive l'artista crotonese - è stato divertente mantenere per un po’ il mistero, ci sembrava un "gioco" anche molto in tema con il titolo del cortometraggio. È stato bello comunque vedere la città rispondere con così numerose e diverse reazioni a quello che stava accadendo! La città stessa è entrata a far parte del progetto, ed ecco che Batman è diventato un personaggio “liberamente interpretato” da tutti. Dunque nessuna strategia di marketing o chissà quale pianificazione alle spalle: solamente la città che si è accorta di noi”.

“Toccherà aspettare un po’ per vederlo online” – scrive Iuliano. Dunque, per i fan del supereroe di Gotham City bisognerà aspettare la conclusione dei lavori.

Sono vari i crotonesi e non che hanno partecipato alla realizzazione di questo cortometraggio che vede, come detto, la regia curata dai fratelli Iuliano, i quali si occuperanno del montaggio e che hanno scritto il soggetto insieme ad Aurelien Facente. Kronos 4D ha dato il supporto tecnologico alla realizzazione, la presa diretta è stata curata da Giuseppe Bombardiere, Domenico Covelli ha scritto le musiche originali, John J. Williams ha collaborato come aiuto regista, Angelica Lupi si è occupata di arredamenti e oggetti di scena, e ultimi – ma non per importanza – Michele Palermo e Giovanni Di Bella hanno recitato nel lavoro cinematografico.

“Approfitto per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano – conclude Severino Iuliano nel post - amici e conoscenti, aprendoci le porte delle loro case o delle loro attività per permettere a questo piccolo progetto di vedere la luce. Volevamo raccontare qualcosa di diverso e siamo fieri di averci provato.

Ci siamo rotti la schiena per due notti e divertiti come non mai. Per adesso non vi dico altro… soltanto grazie per l'attenzione a tutti, crotonesi e non, e rimanete sintonizzati! Promettiamo prossimamente un trailer, in attesa del corto ultimato”.