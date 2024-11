È tutto pronto per l'avvio di The Nunzio Scalercio Show, il nuovo format in onda su LaC Tv in cui la graffiante comicità in vernacolo di Nunzio Scalercio sbarcherà sui teleschermi di LaC Tv con l'idea di portare in video uno spaccato della satira politica in salsa calabrese.

«Faremo un talk show all'americana, con ospiti e personaggi strampalati con cui faremo il punto sulla situazione tristemente tragica e ridicola che viviamo. È un esperimento nuovo, probabilmente il primo programma satirico in Calabria» - ha detto il conduttore e ideatore del programma.



L'appuntamento è a partire dal 7 novembre ogni sabato alle 20 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.