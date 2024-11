Si è svolta la terza tappa di "Onda d'urto", la manifestazione ciclo turistica itinerante organizzata dal gruppo Myskellos Team Bike. Per le strade e le bellezze naturali della città di Crotone si sono avventurati 227 iscritti a questo che ormai è diventato un grande appuntamento per gli appassionati di Mtb. “Onda d’urto”, è una manifestazione ciclo amatoriale che punta a far sviluppare negli sportivi e nei loro accompagnatori un’identità territoriale e culturale forte e consapevole. La tappa pitagorica è stata la terza della stagione, dopo l’antica Acerenthia e Soveria Mannelli. In sella alle loro biciclette, arrivati da ogni parte della Calabria, i riders hanno goduto dello scenario e le bellezze che circondano Crotone, un percorso di 40 km studiato dagli organizzatori in modo accurato e preciso che ha lasciato senza fiato i partecipanti, per la bellezza del territorio.

Lungomare, centro storico, corso principale, per poi arrivare nella parte storica della città: visita alla chiesa di Capo colonna, saluto alla colonna di Hera Lacinia, piccola pausa al Museo Archeologico e poi dritti verso l'arrivo, dal promontorio al panorama della città. I partecipanti all’evento, con al seguito 140 persone, tra donne e bambini, hanno interagito con l’ambiente circostante attraverso un itinerario molto suggestivo, dimostrando di apprezzare ogni iniziativa messa in campo dall’organizzazione pitagorica. Per i bikers una giornata alla scoperta di Crotone e Capo Colonna, l’arte, la cultura, i sapori della sua cucina e la trasparenza del suo mare, attraverso un itinerario studiato nei dettagli che ha emozionato tutti i partecipanti all’evento.