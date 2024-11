Il 2020 per l'umanità sarà ricordato come l'anno del Coronavirus, un momento epocale che resterà impresso nei libri di storia. Nasce da qui l'idea di un documentario che vi farà scoprire come la Calabria e i calabresi hanno vissuto la pandemia, rinchiusi in casa per più di due mesi. Un reportage che rilancia il silenzio assordante di strade e piazze vuote, la bellezza struggente dei luoghi, ma anche le voci delle persone incontrate in questo viaggio surreale.

Molti anche i contributi video inviati alla nostra redazione dai calabresi che hanno voluto immortalare la quotidianità di una quarantena che non dimenticheremo facilmente. Il documentario è stato curato e realizzato dal nostro videoreporter Saverio Caracciolo.