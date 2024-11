Rispetto a gennaio 2019, la domanda di lavoro è cresciuta del 46% e la difficoltà di reperimento del 62%. Klaus Algieri è convinto che la scuola rappresenti il futuro delle imprese e precisa: «L'80% delle persone che percepisce il reddito di cittadinanza non può essere formato perché non possiede neanche la terza media»

«Secondo gli ultimi dati Excelsior a inizio anno la domanda di lavoro si colloca sopra i livelli pre-Covid e segna un +14,0% (+62mila assunzioni) rispetto a gennaio 2019 ma sale al 45,6% la difficoltà di reperimento (+7 punti percentuali rispetto a un anno fa), che raggiunge il 66% per le figure dirigenziali e sfiora il 62% per gli operai specializzati. Il mondo del lavoro è cambiato, le imprese chiedono competenze ma nessuno se ne è accorto. Bisogna guardare al futuro ma senza restare imbrigliati in logiche del passato. E i primi a capirlo devono essere i corpi intermedi, a partire dai sindacati, riconoscendo che servono nuovi contratti di lavoro, basati su competenze e performance ».

E' l'appello che lancia Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria e vicepresidente di Unioncamere, commentando le ultime tendenze di Excelsior sull'andamento del mercato del lavoro.

«Il mercato del lavoro - ribadisce Algieri - è cambiato. Le imprese cercano lavoratori ma sempre di più non li trovano e c'entra poco il reddito di cittadinanza che è un problema sociale perché riguarda all'80% persone che non hanno neanche la terza media e non possono essere formati. Ci dobbiamo concentrare invece sull'emergenza delle imprese, che non trovano personale specializzato. Io ad esempio non riesco a trovare meccanici per la mia concessionaria ». Un mismatch tra richieste delle imprese e competenze dei lavoratori che si sta allargando sempre di più».

«Bisogna intervenire subito - conclude il presidente di Confcommercio Calabria - investendo e puntando fortemente sulla scuola professionale, sugli Its. La scuola è il futuro delle imprese, serve formazione di qualità in grado di fornire lavoratori già formati e con competenze specializzate, è di quelli che hanno bisogno le aziende».