Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno trovato un accordo con la Regione, 80 milioni per il pagamento di tre mensilità arretrate dei lavoratori cassintegrati, prorogati e in mobilità

Cgil, Csil, Uil e Ugl hanno concordato con il presidente della Regione Mario Oliverio e l’assessore al Lavoro Carlo Guccione, un accordo istituzionale per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e per procedere, con le risorse disponibili al pagamento di mensilità arretrate ai lavoratori prorogati, cassintegrati e in mobilità. Le risorse stanziate sono di 80 milioni, 40 dal ministero del Lavoro, 40 dalle risorse regionali. Verranno erogate, infine, le mensilità residue dell’ annualità 2013 ai percettori degli ammortizzatori in deroga 2013.

Intanto si aspetta che il ministro Poletti convochi il tavolo nazionale con tutte le regioni.