L'aereo proveniente da Verona ha dovuto aspettare l'operatività degli addetti e temporeggiare in aria

Come annunciato precedentemente, l'aeroporto di Crotone si arricchisce di una nuova compagnia aerea: si tratta della spagnola Albastar che ha inaugurato proprio oggi i voli per Bergamo e Verona, fino al 15 settembre, a cadenza settimanale. Tutto ciò grazia all'intesa tra Albastar e il tour operator Futura Vacanza, specializzato in pacchetti mare Italia.

L'unica “pecca” registrata proprio il giorno del volo inaugurale – come riportato anche dai colleghi de Il Crotonese – è stata l'arrivo in orario del velivolo proveniente da Verona che ha trovato impreparati gli addetti allo scalo di Sant'Anna. Questo, poiché, l'aeroporto è operativo dalle ore 8 di mattina, mentre il volo proveniente dal Veneto ha sorvolato il cielo crotonese intorno alle 7:15 di oggi; l'aereo, un Boeing 737 con circa 160 passeggeri a bordo, ha dovuto temporeggiare in aria, aspettando l'ok all'atterraggio.