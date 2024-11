L'assessore Trematerra ha deciso di finanziare l'Associazione Regionale Allevatori Calabria, a una settimana dalle elezioni regionali

Reggio Calabria- Una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale annuncia lo stanziamento di un milione di euro a favore di una associazione, da parte del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione."Un importantissimo intervento amministrativo - informa la nota -ed economico a beneficio dell'Ara. Al fine di garantire maggior supporto e un miglio funzionamento della stessa, e per perseguire la nostra opera di valorizzazione delle produzione zootecniche calabresi, abbiamo previsto un incremento dello stanziamento del relativo capitolo della spesa del bilancio 2014, dell'importo di 1 milione di euro". "E' fondamentale che la Regione Calabria si impegni a mantenere servizi essenziali -conclude Trematerra -e professionalità che ogni giorno svolgono servizi fondamentali per il nostro territorio". Un 'incremento' di spesa per il Dipartimento, a pochi giorni dal rinnovo della Giunta regionale.