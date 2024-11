Si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 9.30 a Catanzaro in via Emilia 100, l’inaugurazione della Casa della bilateralità calabrese. Per l’occasione si parlerà della riforma degli ammortizzatori sociali e degli auspici per il 2022.

Saranno presenti: il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, i segretari generali dei sindacati confederali Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, il presidente di Casartigiani Calabria Eugenio Blasi, quello di Cna Calabria Giovanni Cugliari e di Confartigianato Calabria Roberto Matragrano.

Parteciperanno anche i referenti nazionali di Ebna (Ente bilaterale per l’artigianato), il presidente Dario Bruni, il vice presidente Mario Sasso e il direttore Walter Recchia, e di Ebac (Ente bilaterale per l’artigianato Calabria), presidente Giovanni Aricò, il vice Michele Gigliotti e il direttore Andrea Monteleone.

La “casa” ospiterà tutti gli enti che erogano prestazioni economiche a favore dell’artigianato: Sanarti, Ebac Fsba, Fondo Artigianato e Opra Calabria. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Ebac Calabria.