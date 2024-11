È questo il periodo dell’anno in cui arance e clementine prodotte dalle aziende calabresi vengono vendute in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Un rapporto garantito dall'estesa rete dei mercati di Campagna amica Coldiretti, che fornisce un’ottima occasione alla Calabria per la vendita diretta delle produzioni locali. «I mercati di Campagna Amica - ricorda Coldiretti in una nota - sono i mercati degli agricoltori dove vengono venduti solo prodotti agricoli, italiani, provenienti dai territori regionali quindi rigorosamente a km zero».

Un luogo fisico di incontro tra produttore e consumatore, dove si offrono ai cittadini importanti vantaggi come la garanzia sulla provenienza, freschezza e qualità dei prodotti agroalimentari, trasparenza e un giusto prezzo. Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti ha affermato: «Attraverso i prodotti calabresi, in questo caso gli agrumi tra l'altro vengono esaltati e fatte conoscere le peculiarità del territorio di provenienza. Si crea un rapporto diretto, i consumatori non sono più "clienti" ma persone titolari del diritto ad una sana alimentazione, alle quali comunicare la storia, la fatica e la qualità che stanno alla base dei prodotti offerti, per raccogliere anche suggerimenti, critiche, esigenze e condividere scelte».

Franco Aceto, il presidente di Coldiretti Calabria, ha commentato: «I nostri prodotti sono sempre appetibili e richiesti, e pertanto ritenendola una concreta opportunità e una metodologia valida perchè contribuisce a far fare reddito alle aziende la stiamo potenziando per metterla sempre di più a disposizione delle nostre aziende. Una ricetta Coldiretti per fronteggiare il caro-prezzi e la diffusione di prodotti di dubbia provenienza, scarsa qualità e gusto omologato».