L’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Fausto Orsomarso comunica che è stato pubblicato sul portale web della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, il decreto contenente il modello di domanda - con il relativo vademecum esplicativo - per la presentazione delle richieste relative alla Cassa integrazione in deroga. La misura è attesa da diversi lavoratori in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

Nei giorni scorsi, inoltre, l’assessore ha confermato l’accordo con le parti sociali per l’immediata applicazione della cassa integrazione in deroga, che costituirà il principale sostegno per le famiglie dei dipendenti e dei collaboratori delle aziende colpite dalla crisi economica. L’idea era quella di rendere da subito operative le procedure per l’invio delle domande all’Inps fino all’assorbimento della prima tranche.