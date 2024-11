Dopo la sospensione di alcune somme elargite in favore di un dipendente della Catanzaro Servizi, il sindaco ha esteso i controlli anche all'altra municipalizzata

Procedono serrati i controlli del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, sulle municipalizzate. Dopo la sospensione delle erogazioni in favore di un dipendente della Catanzaro Servizi, il primo cittadino ha deciso di vederci chiaro anche sulla società che gestisce il trasporto pubblico in città: l'Amc. Questa mattina, Abramo ha richiesto ufficialmente all’amministratore unico e al direttore generale dell’Amc di relazionare con urgenza sull’erogazione di eventuali incentivi a dipendenti. "In assenza di presupposti necessari - ha chiarito il sindaco - si dovrà procedere immediatamente alla sospensione delle erogazioni, con la contestuale attivazione di tutte le procedure volte al recupero delle somme eventualmente liquidate e non dovute”.

Le strisce blu

Ulteriori ragguagli ha chiesto il sindaco, poi, in merito a quanto segnalato dal sindacato Usb sulle presunte irregolarità nel rifacimento delle strisce blu in Piazza Prefettura. Abramo ha richiesto informazioni, con lettera regolarmente protocollata già nella mattinata odierna, ai vertici dell’Amc. “Voglio vederci chiaro – ha detto il sindaco – rispetto a chi ha autorizzato l’intervento e alle modalità con cui sono state rilevate le misure degli stalli al fine di garantire un regolare e corretto espletamento delle operazioni, nel rispetto della normativa vigente”.

l.c.