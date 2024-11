Nel quartiere a pochi passi dal centro storico saranno istituite le aree di sosta a pagamento. Contrari residenti e commercianti

Monta la polemica a Catanzaro per l'estensione delle aree di parcheggio a pagamento. La misura è stata di recente approvata dalla giunta Abramo ma ha suscitato critiche in maniera trasversale. L'obiettivo del nuovo piano è quello di abbattere del 50% le tariffe per le soste nel centro storico estendendo contestualmente le strisce blu verso il quartiere San Leonardo ma il varo del provvedimento ha dato la stura ad un rovente dibattito.

La misura non è invisa solo ai commercianti e ai residenti del rione, situato a pochi passi dal centro cittadino, che temono pesanti conseguenze sotto il profilo economico ma anche ad associazioni e consiglieri comunali d'opposizione. In particolare, Nicola Fiorita e Gianmichele Bosco esponenti di Cambiavento e Roberto Guerriero di Socialisti e Democratici hanno avviato una raccolta firme per chiederne l'abolizione.

Luana Costa