Palazzo de Nobili ha diffuso il calendario della preselezione per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro impiegati di categoria D e tre di categoria C

Il “posto” pubblico non ha più l’appeal di una volta. Sono passati solo sette anni dal film Quo Vado, che vedeva protagonista un irresistibile Checco Zalone rinunciare a una faraonica buonuscita pur di mantenere l’impiego sicuro in Provincia, ma oggi il clima è decisamente cambiato. Eppure c’è chi vede questo traguardo lavorativo ancora come molto agognato. La penseranno certamente così i 567 candidati in gara per accaparrarsi uno dei 7 posti messi a concorso dal Comune di Catanzaro.

Il settore personale di Palazzo de Nobili, infatti, comunica che sono stati pubblicati sul sito dell’Ente i diari delle prove inerenti tre distinte procedure concorsuali, che si svolgeranno il 12, 13 e 14 dicembre nell'Area Polifunzionale Cav. G. Colosimo, ex Area Magna Graecia, in via Nazionale n. 6 (località Fortuna).

«In particolare - spiega una nota del Comune - relativamente al bando per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due istruttori direttivo contabile – Categoria D - le preselettive che riguardano 175 candidati si terranno giorno 12 dicembre alle ore 9 e, per coloro che le supereranno, le successive due prove scritte il 13 dicembre, alle ore 9 e alle ore 14. Le preselettive per 185 candidati del secondo bando per il reclutamento di due Istruttori direttivo Tecnico – Categoria D – si svolgeranno il 12 dicembre, alle 12, e le successive due prove scritte il 13 dicembre, alle ore 9 e alle ore 14».

E ancora: «Infine, con riferimento al concorso per tre istruttori tecnico – Categoria C – che riguarderà 207 candidati, le preselettive sono programmate per le ore 15 del prossimo 12 dicembre e la successiva prova scritta alle ore 9 del 14 dicembre». I candidati ammessi sono inviatati a prendere visione dei diari delle prove consultabili sul sito del Comune (CLICCA QUI).