VIDEO | Quinquennio esaltante per il presidente della Camera di Commercio, in pole position per la riconferma. L'iniziativa si è svolta nel salone Pietro Mancini appena rinnovato

Klaus Algieri avrebbe potuto continuare a guidare la Camera di Commercio per altri sei mesi, in regime di prorogatio: è previsto dalle norme. Ma scaduti i cinque anni di mandato ha scelto di avviare immediatamente le procedure per il rinnovo della presidenza, si vota il 6 luglio, e di tracciare il resoconto della propria attività, presentando il bilancio di mandato nel corso di una manifestazione aperta alle imprese, ospitata nel salone Pietro Mancini appena ristrutturato. Nel corso della manifestazione, Algieri ha snocciolato i traguardi raggiunti, dall’istituzione del Parlamento delle Imprese, con ospiti di prestigio, all’istituzione del Punto Impresa Digitale, ai progetti di scuola lavoro, alla formazione professionale. Sottolineata anche l’importanza attribuita alle imprese storiche. «Sono stati anni in cui proprio l’impresa e i suoi bisogni hanno rappresentato la nostra stella polare e guidato ogni nostra scelta» ha detto tra l’altro Klaus Algieri, per il quale, peraltro si profila la riconferma anche per il prossimo quinquiennio. Ecco l’intervista