Quattro postazioni fisse dislocate su tutto il litorale cittadino, torrette completamente attrezzate per l'assistenza ai bagnanti, un servizio continuato dalle 9 alle 18, bagnini professionisti in costante contatto con la Capitaneria di Porto, una torretta attrezzata per le persone diversamente abili, finalizzate alla sicurezza e alla vivibilità delle spiagge libere cittadine. Un servizio che parte oggi, e che si protrarrà fino al 15 settembre. Sono alcuni numeri del servizio “Spiagge sicure” presentato dall'assessore al Turismo Giuseppe Frisenda.

«L'amministrazione - ha spiegato Frisenda - rinnova il servizio che già lo scorso anno ha proposto, molto apprezzato da residenti e turisti, e che pone la città di Crotone in linea con quelle che sono gli standard di qualità per quanto attiene i servizi turistici. Tra l'altro le torrette rappresentano presidi di sicurezza per i bagnanti ma anche, attraverso i bagnini abilitati, un costante monitoraggio sulla vivibilità delle spiagge perché controlleranno l'abbandono di rifiuti ed il consono utilizzo degli spazi comuni oltre che rappresentare un veicolo di promozione perché fungeranno anche da info – point turistici».

Il servizio è stato attivato ad agosto in quanto, per il vincolo della Corte dei Conti, non si è potuto procedere precedentemente. Nel momento in cui la Capitaneria di Porto ha configurato il servizio come essenziale, gli uffici diretti dalla dottoressa Maria Teresa Timpano hanno avviato le procedure di gara per l'individuazione del soggetto che avrebbe svolto il servizio. Ad aggiudicarsi lo stesso, dopo procedura amministrativa, la Wind Life.