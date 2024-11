Dalle ore 7 di questa mattina, parte del capoluogo pitagorico si ritrova con la potenza dimezzata. Intanto è in corso una riunione tra Comune e Sorical per venire a capo della situazione

Un problema che si ripropone a distanza di pochi giorni: parte della città di Crotone si ritrova senza acqua, o per meglio dire, la potenza del flusso è diminuita. Questo poiché la Sorical ha ridotto la potenza della distribuzione del prezioso liquido nelle zone basse del capoluogo pitagorico, come per esempio in via Primo Maggio, via Vittorio Veneto e via 25 Aprile. Questo in ragione, sembrerebbe, di un debito da parte di Congesi – il consorzio crotonese che gestisce il sistema idrico – con la stessa Sorical. Intanto sono molti i disagi che cittadini e commercianti stanno subendo in queste ore, soprattutto in esercizi che necessitano di acqua, come per esempio bar e parrucchieri. In pratica sono quasi in stand-by, poiché anche se hanno in dotazione dei serbatoi, l'acqua al loro interno sta finendo, lasciandoli così senza la possibilità di poter lavorare. Intanto in queste ore il sindaco Ugo Pugliese ha convocato la Sorical al Comune per trovare una situazione a questo problema; insieme al primo cittadino, sono presenti il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro, l'assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Sinopoli, e il consigliere Enrico Pedace. Da quanto carpito nei momenti antecedenti all'inizio dell'incontro, da parte dell'ente comunale ci sarebbe l'intenzione seria di venire a capo della situazione una volta per tutte.