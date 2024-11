Franco Laratta è stato eletto presidente del Consorzio italiano per le Assicurazioni in Agricoltura. L'ente presieduto da Ismea opera da 12 anni e vi fanno parte le compagnie assicurative che si occupano del settore assicurativo in agricoltura.



Già assessore provinciale a Cosenza, deputato della Repubblica per due legislature, Franco Laratta si occupa di agricoltura dal 2014 quale membro del Consiglio di Amministrazione di Ismea, l’ente economico del governo che fa credito alle aziende agricole.



Ora quindi la nomina nell'importante Consorzio che è stato principalmente costituito allo scopo di promuovere l'introduzione nel mercato agricolo di assicurazioni contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche ad esse assimilate attraverso la ripartizione dei rischi tra gli Enti Consorziati, al fine di offrire alle imprese agricole nuovi strumenti assicurativi per la difesa delle produzioni.