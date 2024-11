Un successo doppio, seppure incastonato in differenti fasce orarie: primi nei contatti netti e nell’ascolto medio nella fascia compresa tra le 22.30 e le 2 del mattino. E primi in assoluto - come contatti netti medi - nella fascia 15.00 – 18.00. LaC Tv continua a macinare risultati.

Anche a febbraio la nostra rete è stata la più vista in Calabria con oltre 94mila contatti netti medi, conquistando nuovamente il pubblico regionale che dimostra di apprezzare sempre più i contenuti televisivi proposti: dall’informazione all’intrattenimento, passando per gli approfondimenti, LaC continua a recitare il ruolo di voce autorevole e indipendente nel panorama televisivo regionale.