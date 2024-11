Lo prevede un emendamento del relatore Silvio Lai (Pd) presentato al dl Giubileo in commissione Bilancio al Senato

Secondo quanto rende noto l'Agenzia"Public Policy" sarebbero in arrivo, per il 2016, 50milioni di euro, per gli lsu della Calabria. Lo prevede un emendamento del relatore Silvio Lai (Pd) presentato al dl Giubileo in commissione Bilancio al Senato. I finanziamenti, si legge nella relazione illustrativa, servono per completare con il contributo dello Stato a titolo di compartecipzione, entro il 31 dicembre 2016, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori socilamente utili della Calabria.