Nuove opportunità di business tra Italia e Giappone a margine del Tour mondiale della Amerigo Vespucci a Tokyo, tramite l'evento "Invest in Italy: where innovating is tradition" a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.

La Ntt Data, multinazionale giapponese che si occupa di system integration, ha annunciato un nuovo investimento in Italia per la costruzione del suo Polo a Cosenza. Lo ha confermato all'Ansa il vice ministro Valentino Valentini a seguito dell'accordo.

«La Ntt - che era un'azienda di telefonia ma che poi si è trasformata in una società di consulenza, di integrazione informatica, ormai questo è il business principale, ha annunciato di espandere il proprio investimento nel Sud Italia a Cosenza, si parla di 500 posti di lavoro, e soprattutto da parte del loro Ceo si è espressa una valutazione positiva del tipo di manodopera che trovano nel Meridione dell'Italia, di giovani preparati».

L'investimento si rivela di importanza strategica per il Gruppo perché legato allo sviluppo delle attività in essere a supporto dei clienti e di un nuovo Lab sull'Intelligenza Artificiale, connesso all'ambizioso progetto AI Metamorphosis che si pone l'obiettivo di guidare le aziende in una evoluzione che ne impatta l'intera organizzazione. Le relazioni bilaterali tra Italia e Giappone si sono intensificate significativamente negli ultimi anni, con 557 investimenti diretti giapponesi in Italia che impiegano oltre 58.000 dipendenti e generano un fatturato complessivo di oltre 31 miliardi di euro.