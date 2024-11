Con un tagliando da dieci euro si è portato a casa una supervincita da due milioni. La giocata è stata effettuata ieri mattina alla ricevitoria situata all'interno del parco commerciale a Catanzaro Lido. Il giocatore è rimasto anonimo ma la circostanza ha suscitato molta emozione nei titolari del Joker Games: «Qui giocano in molti - ha dichiarato il titolare comprensibilmente soddisfatto - non posso immaginare chi potrebbe essere il vincitore. Potrebbe anche trattarsi di una persona non della zona. L'importante che la fortuna abbia baciato una persona che ha veramente bisogno. Un bel gruzzolo, in grado certamente di cambiargli la vita».

l.c.