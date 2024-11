Un milione e 900mila euro per abbattere e ricostruire l’edificio dell’ex scuola Maddalena a Catanzaro, dichiarato inagibile da anni, e ospitarvi alloggi delle forze armate e delle forze dell’ordine. È stata firmata dal sindaco Sergio Abramo e da Giuseppe Iiritano, in rappresentanza del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione, la convenzione che ha assegnato al Comune il finanziamento per gli interventi previsti.

Era stato l’ex prefetto Luisa Latella a segnalare alla Regione la disponibilità della città ad accogliere questa tipologia di alloggi. Con questo progetto saranno realizzati dai dodici ai quindici alloggi con una superficie che va dai 40 ai 70 metri quadrati. Il nuovo edificio si svilupperà su tre piani. Il piano terra verrà utilizzato come area parcheggio contenente quaranta posti auto. I due piani elevati ospiteranno gli alloggi che saranno serviti da un ascensore e forniti da un impianto antincendio. Prevista, inoltre, la sistemazione di tutta l’area esterna.

«È un altro passo avanti per il ripopolamento e il rilancio del centro storico del capoluogo», ha commentato il sindaco Sergio Abramo a margine della firma. «In questo modo l’amministrazione comunale potrà ridare un nuovo aspetto e nuove funzioni, in totale sicurezza, a un immobile abbandonato».

