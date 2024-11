L'obiettivo è quello di portare in tutta la Calabria, anzi in tutta Italia e poi anche a livello internazionale, quelle che sono le migliori produzioni tipiche dell’altopiano silano

L’idea viene presentata con tanto entusiasmo, sorrisi e abbracci, durante una bella cerimonia di inaugurazione ai piedi fiore. Si chiama FiorGusto, ed è una società messa in campo da un gruppo di giovani, alcuni giovanissimi, con alle spalle attività imprenditoriali di famiglia, con l’obiettivo ambizioso di portare in tutta la Calabria, anzi in tutta Italia e poi anche a livello internazionale, quelle che sono le migliori produzioni tipiche dell’altopiano della Sila, che godono nel settore agroalimentare di grande attenzione e successo. Sono ragazzi brillanti, quasi tutti con una laurea, e con tanta voglia di rimanere in Calabria, puntando tutto sulla capacità, la qualità, la forza dei giovani che non si arrendono mai.

“FiorGusto” è il risultato dell’impegno, della voglia di cambiamento, della collaborazione imprenditoriale tra alcuni produttori calabresi, le cui aziende hanno sposato concetti quali ‘tradizione’, ‘tipicità’, ‘eccellenza’, ‘origini’, e hanno fortemente voluto valorizzare l’enogastronomia calabrese e soprattutto silana.

Il progetto raggruppa sei realtà imprenditoriali della Sila Grande, nell’ambito del comune di San Giovanni in Fiore, i cui prodotti rappresentano un ventaglio di gusti e sapori: tra cui salumi, formaggi, olio, caffè, dolci e liquori.

Dopo soli pochi - ma intensi - mesi di lavoro di squadra, attività e coordinamento, non senza difficoltà e tanti impedimenti, hanno aperto al pubblico la prima bottega con esposizione, nel cuore del centro storico della città. Per il futuro si pensa di replicare il modello bottega FiorGusto in diverse altre località turistiche della nostra meravigliosa regione (Pizzo, Tropea, Diamante, Le Castella, ecc.) e, perché no, anche oltre i confini calabresi.

Aziende e imprenditori coinvolti

La società è stata fondata il 23 giugno 2022 da Luigi iaquinta, Tommaso Iaquinta, Marco Piccolo, Rocco Pisano, Giovanni Piccolo, Paolo Talarico, Salvatore Talarico, Franco Talarico, Ernesto Scola, Ivano Alessio e Fulvio Serra , con il sostegno e la collaborazione di imprenditori noti come Mario Talarico, Mimmo Iaquinta e Biagio Iaquinta.

Attualmente ad amministrare la società è Luigi Iaquinta, il quale lavora per creare un modello in cui nessuna azienda socia si possa mai sentire esclusa.

FiorGusto nasce dall’unione di 6 importanti aziende del territorio silano: Caffè Iaquinta (specializzati in miscele di caffè), SilaSole (lavorazione e produzione insaccati), Dulcis in Fiore (specializzati in dolci tipici sangiovannesi), La sorgente (specializzati in formaggi freschi e stagionati), Sapori Silani (specializzati in liquori ), Casale Scola (Specializzati in lavorazione olive e produzione olio)

L’amministratore della società è Luigi Iaquinta, 28 anni, laurea in Ingegneria Gestionale, nato e cresciuto a San Giovanni in Fiore dove è attivo nell’azienda di famiglia che ora gestisce insieme a suo cugino Tommaso, divenendo la terza generazione dell’azienda Caffè Iaquinta.

Paolo Talarico, 27 anni, laurea in Scienze dell’Amministrazione, ha deciso di rimanere in Calabria e di mettersi in gioco in prima persona. Ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia insieme al padre e ai suoi fratelli.

Salvatore e Franco Talarico. Soci di SilaSole insieme a Mario, azienda che nasce nel 1968 da una idea di Talarico Paolo. L’Azienda ha puntato tutto sulle carni controllate di origine calabrese e sulla tradizione locale.

Fulvio Serra , altro giovane imprenditore, laureato all’Unical in Scienze statistiche. Da subito Fulvio si è attivato per rilanciare l’azienda di famiglia, e lancia la produzione di fragole, mirtilli e fragoline di bosco, tutte biologiche. Ora punta ad una linea di prodotti caseari, che saranno i prodotti principali nell’attività di FiorGusto.

Tommaso Iaquinta, classe '98. Nel corso dei suoi studi universitari, viaggiando per il mondo e scoprendo nuove varietà e nuovi metodi di estrazione del caffè, ha maturato l’idea di trasformare questa sua passione in una professione. Ha puntato a specializzarsi nella tostatura e nell'analisi sensoriale del caffè.

Ernesto Scola è avvocato, imprenditore agricolo per passione. Originario di Castelsilano (KR) dove è attivi il Casale Scola, a due passi dagli scavi di Acerenthia. Produce un olio biologico pregiatissimo che appartiene alla storia dei monaci basiliani e poi florensi. È stato tra i primi ad immaginare quello che è oggi FiorGusto

Ivano Alessio, classe 1981, lavora in azienda di famiglia sin da la nascita, nel 1996. ‘Sapori silani’ nasce da un’intuizione del fondatore Franco Alessio, produce l’apprezzatissimo Amaro dell’Abate, da un’antica ricetta dei monaci dell’abbazia florensi di San Giovanni in fiore.

La FiorGusto prende parte il progetto vincente ‘Dulcis in Fiore’, nato da pochissimo tempo grazie a tre giovani intraprendentI: Giovanni e Marco Piccolo con Rocco Pisano.

Marco, laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso Università Mediterranea di Reggio Calabria. Le conoscenze di Marco sono state fondamentali per la nascita della giovane società ‘Dulcis in Fiore’ dove è responsabile sanitario e per la sicurezza aziendale.

Giovanni Piccolo, laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, indirizzo Microelettronica, presso Università della Calabria. A ‘Dulcis in Fiore’ Giovanni ha assunto il profilo di amministratore, contabile, social media manager, marketing manager, ma anche e soprattutto responsabile commerciale.

Rocco Pisano, esperienza più che ventennale maturata nel settore della panificazione e arte bianca in genere.

È uno dei mastri produttori all’interno del laboratorio.

La sfida è stata lanciata, l’unione farà la forza in una regione che notoriamente mal sopporta la cooperazione e la condivisione.