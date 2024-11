L’azienda agroalimentare Castagnino di Rocca di Neto (provincia di Crotone) sarà presente all’edizione 2024 di Macfrut che si terrà alla Fiera di Rimini dall’8 al 10 maggio 2024. Macfrut è un appuntamento espositivo internazionale dedicato all’ortofrutta.

Giuseppe Castagnino, giovanissimo imprenditore calabrese, ha scelto di dedicarsi alla produzione di frutta fresca, in particolare pregiatissimi melograni, peraltro in regime biologico, che trasforma anche in confetture e succhi in purezza.

Sono notorie le importanti proprietà salutistiche del melograno, che hanno indotto diversi specialisti a considerarlo a tutti gli effetti un super food. Oltre al melograno la Castagnino è impegnata nella produzione diretta di arance e clementine, agrumi della tradizione regionale, anch’esse trasformate in marmellate e succhi. Confetture di frutti di bosco e succhi di mirtillo completano una scelta tutta volta alla sana alimentazione, alla filosofia della filiera corta e al rispetto dei princìpi della Dieta Mediterranea. La Castagnino ha aperto un proprio punto vendita diretto a Crotone. La partecipazione a Macfrut Rimini rientra in una volontà di espansione commerciale della giovane azienda agroalimentare di Rocca di Neto che ha già ottenuto importanti e significativi riscontri.