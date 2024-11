Cerimonia di consegna del riconoscimento alla Camera di Commercio con il presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello

Giornata di festa alla Camera di Commercio per la consegna del diploma di benemerenza e della medaglia d’oro a trentuno imprese storiche della provincia di Cosenza. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, premia il valore e l’operosità di quelle aziende che hanno conservato intatta nel tempo la passione per il lavoro, diventando patrimonio per l’intera provincia. La cerimonia, anticipata da una seduta straordinaria del Parlamento delle imprese, ha registrato la partecipazione del presidente nazionale di Unioncamere Ivan Lo Bello. Tra gli ospiti anche Osvaldo Balducchi, per lungo tempo alla guida della Camera di Commercio, al quale è stata consegnata una targa, e il presidente della provincia Franco Iacucci.

L'elenco delle aziende premiate

Oleificio Orchidea di Adduci Mario Michele; Bifano Emilio; Borrelli Francesco; Bossio Massimo; Carmagnola di Carmagnola Maria Luisa; Carrozzeria Giordano Di Giordano Pietro & C. sas; Caruso Petronilla; Cav. Metallo srl; Vram di Rocco e Agostino De Bartolo snc; De Rango srl – Lavori Pubblici E Privati; Dima Gomme sas di Dima Ruggiano Generoso & C.; Fiore Antonio; Gallo Erminio; Grandinetti Mario: Tosca Motors di Tosca Graziano; Hotel Barbieri srl; L’edile dei Fratelli Pace snc; Lenti Silvestro; Longo Antonio; Marsico Dora; Massali Mario; Eredi di Misasi Francesco; Nigro Luigina; Piterà Vincenzo; Plastino Orazio; Reda Francesco e Silvio srl; Effe Erre di Rizzo Filippo; S.I.M.E.T. Spa; Sorace Santo; Spadafora Santo; Torchia Cataldo.