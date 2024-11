McDonald’s apre un nuovo ristorante a Crotone ed assume personale. Nello specifico sono 110 le unità lavorative che verranno assunte ed impiegate nella seconda struttura (dopo quella di località Passovecchio) che la grande catena di fast food si accinge ad aprire nella città di Pitagora. A questo scopo sono state avviate le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Crotone del McDonald’s Job Tour in programma nella seconda metà di ottobre, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

La selezione dei candidati

Entro il 5 ottobre, i candidati interessati possono partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv. Agli idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che lo supereranno, riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali.