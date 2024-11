Saranno consegnati a breve i lavori di sistemazione e ripristino del piazzale del porto di Catanzaro con un intervento a danno dell’impresa che circa due anni fa aveva realizzato la pavimentazione sulla base del progetto redatto e finanziato dalla Regione Calabria. I lavori, per un importo di 120 mila euro, consentiranno di superare definitivamente le criticità sopravvenute lungo la superficie dell’ampio spiazzale che ha già ospitato grandi manifestazioni e che sarà, ad ogni modo, fruibile in piena sicurezza in occasione del Magna Graecia Film Festival e degli altri eventi che animeranno l’estate.

Al fine di garantire un intervento in grado di risolvere in modo efficace la problematica, il settore lavori pubblici ha dapprima provveduto a far redigere un’apposita perizia di particolare complessità a cui è seguita regolare procedura per l’aggiudicazione dei lavori che prevedono un ristretto lasso di tempo per l’ultimazione. «Fin da quando si sono palesati i primi problemi a seguito dei lavori di realizzazione dello spiazzale del porto – ha commentato il sindaco Abramo – non siamo stati fermi e abbiamo attivato l’iter necessario al fine di contestare la cattiva esecuzione dell’opera nei confronti della ditta che, nelle more, ha anche avviato procedura di fallimento. Come è facilmente intuibile, una problematica del genere richiede i suoi tempi burocratici, tuttavia con grande senso di responsabilità abbiamo deciso di congelare l’ultimo saldo dei pagamenti nei confronti della stessa impresa e di difendere le ragioni dell’amministrazione nelle eventuali sedi preposte. Con i lavori che consegneremo a breve risolveremo, comunque, tutti i disagi e restituiremo l’area nella sua piena funzionalità con intervento a danno della ditta».

l.c.