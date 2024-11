A pochi giorni dalla presentazione da parte del sindaco Sergio Abramo del progetto definitivo per il porto di Catanzaro, i consiglieri di minoranza di Palazzo De Nobili chiedono maggiore trasparenza e tempi stretti per l’avvio dei lavori di completamento.





Nel corso di un incontro, i consiglieri si sono detti favorevoli alla realizzazione del porto, un’importante opera strategica per lo sviluppo della città, ma hanno posto l’attenzione su alcuni documenti ancora mancanti e che potrebbero prolungare i tempi di avvio dei lavori: la valutazione di impatto ambientale ed il progetto esecutivo. Una presentazione, dunque, che secondo la minoranza rappresenta solo uno spot elettorale. E per garantire una partecipazione consapevole da parte dei cittadini, sarà aperto nel quartiere marinaro, un "Porto Point" per far conoscere ai cittadini il progetto e raccogliere proposte, critiche e suggerimenti.

«Noi vogliamo il porto per la nostra città – ha detto Nicola Fiorita, consigliere comunale -, ma la realizzazione reale del porto, non solo il progetto. E vogliamo spingere il Comune ad accelerare i tempi ed affrontare i nodi che non sono stati sciolti come per esempio la valutazione di impatto ambientale che sarà decisiva sui tempi».

Presenti anche i consiglieri di minoranza GianMichele Bosco, Libero Notarangelo e Cristina Rotundo. E per conto di Legambiente, è intervenuto Pasquale Squillace: «E’ opportuno vigilare per evitare che, come accaduto nel passato, i soldi non si spendano, rischiando di perderli. Il progetto definitivo è solo il primo passo, attendiamo dal Comune gli altri passaggi fondamentali».