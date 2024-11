Mancano i certificati di agibilità, in alcune la luce ed i riscaldamenti. L’allarme del presidente Niglia durante l’assemblea dei lavoratori

A rischio l’apertura di tutte le scuole superiori della provincia di Vibo Valentia. Il nuovo allarme lanciato dal presidente Andrea Niglia nel corso di una tesissima assemblea dei lavoratori che da 6 mesi non percepiscono lo stipendio. Per scongiurare quest’ipotesi, è in corso in queste ore un incontro tra il governatore e il presidente della Provincia.

Mancano i certificati di agibilità

33 scuole su 33 da chiudere. Perché mancano i certificati di agibilità, perché senza luce o senza riscaldamenti. E’ drammatica la situazione degli istituti scolastici del vibonese. E non va meglio sulle strade, oltre 450 i chilometri da interdire al traffico. Senza soldi la Provincia di Vibo è paralizzata. Un grido d’allarme lanciato anche questa mattina dal presidente della Provincia Andrea Niglia durante l’assemblea dei lavoratori . Visi tesi, tesissimi, la rabbia che a tratti esplode. La rabbia di chi da sei mesi non percepisce lo stipendio. 130 padri e madri di famiglia che da due anni vivono nel limbo.

L’incontro alla cittadella

Una seduta lampo, giusto il tempo di fare il punto con i dipendenti e poi di corsa a Catanzaro per il previsto incontro alla cittadella con il governatore. Dall’opposizione vengono chieste con forza le dimissioni. Ma il presidente non intende lasciare. “L’arrivo di un commissario – dice Niglia - non farebbe altro che aggravare la situazione dell’Ente in dissesto”.

Cristina Iannuzzi

