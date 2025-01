Tempo di saldi in Calabria, dove la corsa all'offerta più vantaggiosa comincerà a partire dal prossimo 4 gennaio, per una durata complessiva di 60 giorni. Tra i rappresentanti di categoria e gli addetti ai lavori si registra un certo ottimismo: dai rilevamenti effettuati, infatti, è atteso un incremento della spesa media pro capite di circa 10 euro rispetto allo scorso anno, indice di una regione che torna a spendere e di un'economia che riprende finalmente fiato. «I dati riferiti a quest'anno sono incoraggianti per la Calabria - dichiara all'Adnkronos Maria Santagada, direttore Confcommercio Calabria -, con un valore complessivo stimato per gli acquisti in saldo pari a 115 milioni di euro. In base alle stime, la spesa media per famiglia sarà di circa 290 euro: quella media per persona, invece, si attesterà sulle 125 euro».

Tra gli articoli più gettonati, in testa come sempre troviamo l'abbigliamento, che rappresenterà circa il 50% degli acquisti dei calabresi, seguito dalle calzature (25%), mentre il restante 25% riguarderà in prevalenza utensili per la casa, accessori e articoli sportivi.