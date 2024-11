Regge la stagione turistica calabrese ma preoccupano i continui sbarchi in Calabria. A dichiararlo la presidente della Regione, Jole Santelli, a margine di una conferenza stampa in Cittadella indetta per illustrare le misure econimiche predisposte per supportare il sistema termale, fortemente colpito dall'emergenza Covid. «Secondo le informazioni fornite dalla Confederazione degli alberghi - ha rimarcato la presidente - la situazione è buona, certamente migliore di quel che tutti ci saremmo potuti aspettare. Abbiamo registrato un boom sulle seconde abitazioni. La stagione va abbastanza bene, il solo timore che abbiamo riguarda i troppi assembramenti».

Sbarchi in Calabria

Sull'aumento dei contagi registrati nelle ultime settimane la presidente ha invece assicurato che si tratta per lo più di persone di rientro in Calabria da altre regioni di Italia o di migranti approdati sulle nostre coste. «Stiamo monitorando quotidianamente. Certamente, la gestione dei contagi derivanti dagli sbarchi è molto più complicata». E sugli arrivi di immigrati ha aggiunto: «Il ministero dell'Interno ci ha comunicato l'avvio della gara per il controllo delle coste calabresi che avverrà con una nave. Sono molto preoccupata ma dobbiamo prendere atto che ciò che dicevamo noi, adesso lo sostiene tutto il governo. In Italia abbiamo un problema serio ed è un problema che dovrebbe essere preso in carico dall'Europa».





