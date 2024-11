I benzinai chiuderanno i distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio del 16.

L'orario della chiusura totale è stato ridotto di circa mezza giornata dopo l'intervento dell'Autorità garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. I benzinai chiuderanno il 14 alle 19.00 (rete ordinaria) e 22.00 (autostrade) e riapriranno rispettivamente alle 15.00 e alle 14.00 del 16 dicembre e non, come prima annunciato, alle 7 e alle 6 del 17 dicembre.

«Gesto doloroso in questa fase emergenziale ma indispensabile stante l'indisponibilità del Governo ad accordare un ristoro anche alle piccole e piccolissime imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione». Così Antonino Pedà presidente della Federazione italiana gestione impianti stradali (Figisc) Confcommercio di Reggio Calabria.