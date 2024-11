Il corso avrà una durata di sei mesi. Tra i docenti figurano dirigenti Ps, magistrati, professori universitari e giornalisti

Avrà inizio domani, 12 settembre, alla scuola “Allievi Agenti della Polizia di Stato” di Vibo Valentia il nono corso di formazione per vice-ispettori della Polizia di Stato. Il corso avrà una durata di sei mesi e si svolgerà in contemporanea nella sede vibonese (dove parteciperanno 201 frequentatori, di cui 23 donne), nell’Istituto per ispettori di Nettuno e negli Istituti di formazione di Spoleto, Alessandria, Brescia, Campobasso e Piacenza, coinvolgendo 1.874 allievi. La partecipazione riguarda i vincitori del concorso riservato ad appartenenti alla Polizia di Stato (in quest’ultima circostanza sono stati sottoposti a prova scritta e colloquio su materie giuridiche).

Si cimenteranno nell’acquisizione di materie giuridiche e professionali, psicologia, gestione delle risorse e mediazione interculturale. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori, infatti, rappresentano i quadri della Polizia di Stato, i diretti collaboratori dei funzionari. Professionalità chiamate a svolgere compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, in un momento di grandi mutamenti negli scenari internazionali. Professionalità, in sintesi, a cui può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tra i docenti figurano dirigenti Ps, magistrati, docenti universitari e giornalisti di provata esperienza e conoscenza.

Dal 1985, la scuola di Vibo Valentia, intitolata alla memoria di Andrea Campagna, poliziotto calabrese, vittima di agguato terrorista a Milano (nel 1979), ha ospitato corsi di addestramento per agenti ausiliari di leva; 27 corsi di formazione per agenti ausiliari trattenuti; 11 corsi di formazione per allievi agenti e il primo ciclo del nono corso di formazione per vice-sovrintendenti.

