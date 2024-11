Si parlerà dell’investimento regionale di 415 milioni di euro per opere già in parte avviate, per la messa in sicurezza antisismica di circa 500 istituti

Il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, sarà presente il prossimo 1 dicembre 2017 al focus sul tema “Scuole Sicure 500” che si svolgerà a Lamezia Terme, all’Auditorium del liceo “Tommaso Campanella di via Cavallerizza, a partire dalle ore 9.00 e che riguarderà il grande investimento regionale di 415 milioni di euro per opere già in parte avviate per la messa in sicurezza antisismica di circa 500 scuole. Un programma soggetto ad un costante monitoraggio per garantire la conclusione nel termine di tre anni.

All’incontro parteciperà anche una nutrita rappresentanza dei Ministeri per l’interesse esistente che ha portato, qualche settimana addietro, la direttrice di “Italia Sicura” a dichiarare che la Calabria, nell’ambito della scuola, “è un modello da imitare”. Accanto alle presenze ministeriali ci saranno i sindaci calabresi, i dirigenti scolastici, le rappresentanze studentesche e delle associazione dei genitori. La Giunta regionale utilizzerà l’occasione per aggiornare e presentare i dati di avanzamento, le modalità per il monitoraggio e le ulteriori procedure che possono consentire una implementazione degli investimenti e ampliare la possibilità dei comuni a partecipare.

Il presidente Mario Oliverio, che ha già iniziato nelle scorse settimane un tour nei cantieri per monitorare direttamente l’andamento dei lavori e confrontarsi con gli amministratori locali, ha dichiarato: “si tratta del più importante investimento che sia mai stato fatto sul tema della sicurezza nelle scuole. Investire su questo tema, sulla sicurezza dei nostri ragazzi, è assolutamente fondamentale ed è uno dei temi principali che stiamo affrontando in queste settimane. Il nostro è un grande progetto che sta diventando realtà e testimonia di come siamo concretamente passati all’attuazione dei progetti di cambiamento della Calabria”.

“Non secondario in questo nostro approccio -ha concluso Oliverio-è anche la ricaduta positiva per l’occupazione e per tutti quei lavoratori che troveranno possibilità di impiego nei cantieri”.

Il focus si articolerà secondo il seguente programma:

Ore 9,00

Coordina: Roberto Musmanno, assessore regionale alle Infrastrutture

Saluti: Gianluca Callipo, presidente regionale Anci

Enzo Bruno, presidente regionale Upi

Relazione: Francesco Russo, coordinatore programma “Calabria Sicura”

Interventi: di Giovanni Martello, dirigente scolastico Liceo “Campanella” di Lamezia Terme

Simone Giglio, studente del Liceo Scientifico “Siciliano” di Catanzaro

Maria Rosetta Strangis-Vespier, Forum regionale dei genitori

Diego Bouchè, direttore Ufficio scolastico Calabria

Mario Serra, Agenzia della Coesione

Andrea Prota, Dipartimento nazionale Protezione Civile

Laura Galimberti, direttore generale Italia Sicura

Simona Montesarchio, direttore generale Miur

Ore 11,30

Conclusioni: Mario Oliverio, presidente della Giunta regionale

Claudio De Vincenti, ministro della Coesione