Il consigliere regionale di Forza Italia contro la Regione e Oliverio.

Stabilizzazione Lsu-Lpu – “Tra i primi provvedimenti, sulla base tra l’altro delle procedure avviate e discusse a Roma dalla giunta precedenteo, Oliverio annunciava al suo insediamento la contrattualizzazione da parte degli enti locali di Lsu e Lpu in ragione del contributo nazionale che si sommava a quello regionale – attacca il consigliere di minoranza - La Regione con nota del 23 dicembre 2014, indirizzata a tutti i comuni interessati, ha invitato gli stessi a contrattualizzare i lavoratori per l'anno 2015 e bene ha fatto. Lo stesso Oliverio si era impegnato a garantire la copertura finanziaria per i mesi restanti non coperti dalle agevolazioni ministeriali per i comuni ammessi e per l'intero anno per tutti i lavoratori”.



“Ai calabresi, come spesso accade nelle campagne elettorali del centrosinistra – conclude Orsomarso – è stato promesso tanto e, a oggi, a quasi cento giorni dal suo insediamento, è stato offerto poco, direi quasi nulla in termini di responsabilità e impegno. In Regione il presidente ha trovato però la novità, a cui forse non era abituato alla Provincia, di avere una minoranza, almeno una buona parte di essa, che farà fino in fondo la sua parte di opposizione. Se sono terminate le consultazioni interne, sarebbe il caso di iniziare a governare la Regione ricordandosi che tra i primi provvedimenti che attendono risposta c'è la necessità di allocare le risorse per i contratti, annunciati alla vigilia di Natale, degli lsu e lpu calabresi”.