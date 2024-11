Si è svolto questo pomeriggio a Catanzaro il consiglio d'amministrazione convocato per rinnovare i vertici dell'Amc, società municipalizzata che gestisce il servizio di mobilità cittadina. Nel corso della riunione è stato nominato come nuovo direttore generale, Marco Correggia, che subentra a Filippo Pietropaolo. Fumata nera invece per la nomina dell'amministratore unico, funzione attualmente svolta da Raffaele Elio Bruno. Sarà necessaria la convocazione di una nuova riunione per dirimere la questione.

Luana Costa