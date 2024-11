Dopo il nulla osta ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla richiesta avanzata dalla Regione Calabria, Rfi ha comunicato ufficialmente l’assegnazione della fermata di Gioia Tauro ai treni Intercity Sicilia, a partire dal cambio orario del 9 giugno prossimo.

«Grande soddisfazione per il risultato raggiunto - spiega una nota dell'ufficio stampa della Giunta - è stata manifestata dal presidente della Regione, Mario Oliverio». La fermata di Gioia Tauro sugli Intercity Sicilia «consente di migliorare notevolmente l’accessibilità al servizio ferroviario della lunga percorrenza per un significativo bacino di utenti calabresi. Le argomentazioni tecnico-economiche a supporto della richiesta formulata dalla Regione Calabria alla direzione competente del Mit sono state riconosciute come fondate». Una notizia che permetterà di sfruttare «le potenzialità di una stazione ferroviaria recentemente rinnovata e tra le più moderne esistenti nel territorio calabrese».