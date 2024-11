Le Camere di Commercio della Calabria implementano un nuovo servizio nell'ambito del progetto ad hoc cofinanziato con risorse del Fondo Nazionale Perequativo 2014

Scopo del progetto è sostenere la competitività delle imprese, sia sul mercato interno che su quello internazionale, attraverso la diffusione degli schemi di qualificazione messi a punto dal Sistema Camerale nelle filiere più rappresentative del Made in Italy.



Le articolate attività progettuali prevedono la realizzazione di seminari formativi e servizi di orientamento e prima assistenza alle imprese nell'individuazione delle certificazioni «ufficiali» più appropriate per valorizzare le proprie attività e i propri prodotti sia in Italia sia all'Estero. Nell'ambito delle attività di assistenza e di accompagnamento all'internazionalizzazione saranno fornite delle schede sulle certificazioni maggiormente richieste dai Paesi di destinazione.



Il fitto programma di eventi formativi sui territori, prende avvio con il primo seminario dal titolo “Gli strumenti di qualificazione del sistema camerale per la qualificazione delle filiere del made in italy” promosso dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, in collaborazione con Unioncamere Calabria e Dintec - Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, domani giovedì 3 marzo presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia. Il seminario informativo, gratuito, rivolto alle imprese ed alle Associazioni di categoria che operano nel settore della meccanica, agroindustria, nautica e dell’arredo casa, presenterà le opportunità offerte dagli schemi di qualificazione messi a punto nei quattro settori selezionati - in quanto maggiormente rappresentativi della provincia vibonese - ed i vantaggi derivanti dalla loro applicazione sia in termini di miglioramento delle performance aziendali sia come leve di competitività e di marketing a disposizione delle imprese.

Seguirà, il prossimo 10 marzo il secondo seminario formativo di presentazione del nuovo servizio organizzato dalla Camera di commercio di Crotone, con inizio a partire dalle ore 16.00, presso i locali della Sala Pitagora dell’Ente camerale.



In calendario anche i successivi seminari, di prossima realizzazione, presso le Camere di Commercio di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.