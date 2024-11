La manifestazione è partita dalla sede del call center e si snoderà fino alla Rai: gli operatori hanno dichiarato che rimarranno in presidio fin quando non riceveranno notizie certe

Questa mattina a Cosenza è iniziato un corteo di protesta organizzato dagli operatori Abramo, una mobilitazione annunciata attraverso alcuni post sui social media. La manifestazione ha avuto inizio presso la sede di Abramo e si snoderà fino a raggiungere la sede della Rai. Gli operatori hanno dichiarato che non se ne andranno fino a quando non riceveranno notizie certe sul loro futuro occupazionale.

La situazione contrattuale

Il motivo principale della protesta è la scadenza imminente dei contratti per circa 800 operatori il prossimo 30 giugno. La situazione è resa ancora più tesa dalla mancanza di una proroga, fortemente auspicata dai lavoratori ma non ancora confermata. Questa incertezza sta creando un clima di preoccupazione e insicurezza tra gli operatori, che temono per il loro futuro lavorativo.

