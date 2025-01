Quando nel 2021 ho iniziato una libera e intensa collaborazione con LaC, mai avrei immaginato che un giorno mi venisse offerta la direzione dell’informazione tv e web di questa straordinaria testata. Sin da ragazzo ho fatto del giornalismo una ragione di vita: ho fondato le prime radio e Tv libere in Calabria, ho lavorato a lungo in quotidiani e periodici regionali e nazionali (sono iscritto all’ordine da oltre trent’anni). Poi sono arrivati gli impegni nelle istituzioni ai diversi livelli. Nel 2012 ho terminato il mio mandato parlamentare, e non ho inteso più fare politica attiva.

Mi sono infatti occupato di agroalimentare e poi di promozione dei talenti di Calabria e delle giovani imprese. Ho scritto libri sulla Calabria, mi sono occupato di tantissime attività culturali e ho lavorato con tante associazioni.

Quando mi ha voluto conoscere l’editore Domenico Maduli è subito nato un rapporto di stima e amicizia, fino ad una intensa e libera collaborazione finalizzata a far emergere il volto positivo della nostra terra, della quale si è era sempre detto male. Sono nati così diversi format televisivi di successo e tanti programmi. A questo nuovo racconto della Calabria ho contribuito pubblicando centinaia di articoli sulle pagine web: il tutto nella massima libertà e senza alcun condizionamento.

In ogni settore di questa straordinaria azienda editoriale ho respirato un clima di entusiasmo e condivisione. L’ascesa delle diverse testate web e tv è stata inarrestabile. Gli investimenti e l’entusiasmo del gruppo editoriale hanno vinto ogni sfida: così LaC è arrivata in testa agli ascolti a livello regionale e con una notevole proiezione a livello nazionale. Il tutto ha contribuito a dare finalmente della Calabria un’immagine viva, pulita, operosa, grazie alla valorizzazione delle sue imprese e delle sue impressionanti bellezze naturali e paesaggistiche.

Ora sono chiamato ad affrontare una sfida ancor più impegnativa, che mi induce a mettere a frutto tutte le esperienze giornalistiche e istituzionali pregresse. Continuando il lavoro dei colleghi che mi hanno preceduto, daremo ancora più forza, credibilità e autorevolezza alle testate e ai prodotti che nascono da una squadra di tanti giovani professionisti di grandi qualità. Raddoppieremo l’offerta informativa, investiremo in un linguaggio ancora più fresco e immediato, rafforzeremo le testate provinciali. LaC Tv e LaC News24 saranno ancora il fiore all’occhiello dell’azienda.

Questo Gruppo non ha etichette e mai ne avrà; sarà sempre libero e distante da tutto e da tutti; sarà la voce di tutti e di nessuno in particolare. Daremo vita a un nuovo modello di giornalismo di inchiesta, staremo per strada a caccia di notizie, condurremo battaglie aperte contro lo spopolamento e l’autonomia differenziata. Saremo sempre e comunque a favore della giustizia e della legalità. Inseguiremo la verità dei fatti. Saremo la voce di chi non ha voce. Faremo informazione e anche “formazione” delle coscienze.

Ci attendono anni difficili, con molti appuntamenti complessi. Saremo chiamati a seguire ogni evento e ogni fatto con scrupolo e attenzione.

Ringrazio l’editore per la fiducia che mi ha voluto accordare: da parte mia ci sarà il massimo impegno, nella certezza che l’anno appena iniziato sarà quello della svolta.

Grazie a chi mi ha preceduto, grazie ai meravigliosi ragazzi e ragazze che lavorano con tenacia ogni giorno, sempre al servizio della verità, della giustizia e della libertà. Grazie a chi ha accettato di accompagnarmi da vicino in questa avventura. Grazie soprattutto a chi crede nei sogni perché, poi, i sogni si avverano.

Vi sorprenderemo!