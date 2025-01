Il 2025 segnerà l'inizio di una nuova stagione per il Network LaC. Con la guida dell'editore Domenico Maduli, il gruppo, da anni protagonista nel panorama dell’informazione nel Mezzogiorno d’Italia e oltre con l’apertura delle sedi milanesi dopo la Capitale, è pronto ad affrontare nuove sfide con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua consolidata posizione nel settore media e informazione. Un nuovo capitolo si apre per il network che si prefigge di continuare a raggiungere ambiziosi traguardi strategici, puntando a consolidare il proprio ruolo e ad affrontare le continue sfide emergenti nel mondo dell'informazione.

Alla direzione editoriale rimane confermata alla guida Maria Grazia Falduto, già direttore generale del gruppo.

Il direttore responsabile Franco Laratta

Franco Laratta, noto giornalista e scrittore, autore e conduttore calabrese, già direttore di testate ed ex parlamentare, con un importante curriculum, viene chiamato dall’editore ad assumere la direzione della testata giornalistica web LaC News24 e dell’informazione tg di LaC Tv, subentrando così ad Alessandro Russo al quale va il ringraziamento dell’intero gruppo editoriale per il lavoro svolto.

Il nuovo direttore di testata, chiamato a guidare i due principali canali informativi del gruppo, avrà l'obiettivo di continuare a garantire un'informazione di alta qualità capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento e dinamico, mantenendo e ricercando nelle proprie radici la crescita.

Al suo fianco ci saranno i vicedirettori tg Pier Paolo Cambareri, della testata web Pablo Petrasso ed Enrico De Girolamo ed i caporedattori Stefano Mandarano, Alessandro Stella e Manuela Serra, quest’ultima guida anche del coordinamento desk, un moderno gioiello tecnologico di transito dell’informazione appena varato dall’azienda.

Restano invariate le direzioni delle testate provinciali, fulcri importanti sui territori della testata senior: Antonio Alizzi a Cosenza Channel, Claudio Labate al Reggino, Enrico De Girolamo al Vibonese, e Nico De Luca a Catanzaro Channel. Luca Arnaù continuerà a guidare LaCityMag. Al timone della nuova neonata testata LaCapitale Antonello Romano. Francesco Rende confermato al coordinamento dei canali social di tutte le testate del gruppo.

L'editore Domenico Maduli

«L’ottimismo è il profumo della vita, – ha dichiarato l’editore Domenico Maduli – Il nostro gruppo ha intrapreso un percorso improcrastinabile per creare connessioni sul territorio: quello della crescita, della consapevolezza, del miglioramento. Occupare gli spazi vuoti, aumentando in quantità e in qualità l’offerta informativa: questo l’obiettivo primario che ci siamo posti per il 2024 e che continueremo senza sosta a porci anche per il nuovo anno.

Un’informazione che crea ponti, lavora per migliorare le cose, per costruire reti. Un network che si estende e si espande, coinvolgendo esclusivamente chi condivide il nostro percorso e il nostro obiettivo.

In un mondo in cui le fake news sono oramai utilizzate per i fini più svariati, – ha continuato l’editore – creando continua e devastante disinformazione, l’informazione deve assumere il ruolo che le è proprio, adattandosi al mondo tecnologico che ha sostituito le edicole e la carta con i social, i video e telefonini. In questa prospettiva va la nostra direzione verso il giornalismo, con la produzione di notizie di qualità e costruttive.

Continuiamo a sentire l’urgenza di scommettere in prima persona e con orgoglio sul futuro di questa terra e del nostro Sud, rimanendo coerenti alla nostra storia, con una informazione libera, fatta da e per persone libere».