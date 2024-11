Un accordo per veicolare contenuti informativi e multimediali orientati al tema dello sviluppo sostenibil e nel Mezzogiorno e dell’innovazione, indispensabile per garantire la crescita economica dei territori del Sud

Firmata l’intesa tra Il Gruppo Pubbliemme – Media Company leader nel Centro Sud Italia nel settore della comunicazione e Hub di Informazione Crossmediale e FPA, società del Gruppo Digital360 specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale, formazione e accompagnamento al cambiamento organizzativo e tecnologico delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi territoriali.





La partnership, finalizzata alla promozione di FORUM PA SUD, il festival della Coesione per la Sostenibilità che si svolgerà a Napoli il 13 e 14 novembre 2019, presso il Campus dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, intende veicolare contenuti informativi e multimediali orientati al tema dello sviluppo sostenibile nel Mezzogiorno e dell’innovazione quale condizione indispensabile per garantire la crescita economica dei territori del Sud.