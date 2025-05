Ospiti di Palma Serrao e Salvatore Stanizzi il giornalista di LaC inviato in Argentina Pasquale Guaglianone e l’imprenditore Lino Cangemi, in diretta da Miami. Appuntamento oggi alle 12

Pasquale Guaglianone è il primo ospite della puntata di oggi di Calabresi nel mondo, il format di LaC Tv che andrà in onda alle 12. Al centro la questione papale. Il giornalista di LaC Network, inviato in Argentina, ha discusso con i conduttori Palma Serrao e Salvatore Stanizzi del pontificato di Papa Francesco, mettendo in luce la visione contrastante intorno alla figura di Bergoglio, in una dinamica ecclesiastica di grande fermento tra conservatori – che non sempre hanno condiviso le scelte pontificali – e progressisti. Guaglianone ha illustrato i suoi profondi rapporti con la famiglia di Franciscus e ha esposto la sua opinione su quanto avverrà nel prossimo conclave che si prospetta come un’incognita per molti versi.

Il secondo ospite è Lino Cangemi, imprenditore calabrese operativo nel settore del turismo indoor in tutto il mondo. In diretta da Miami, il presidente di Master World Group ha presentato una visione di Calabria nuova, avvolta da una bellezza permeante e lontana dagli stereotipi che nel corso della storia l’hanno rilegata alla subalternità. Cangemi ha parlato non solo di potenzialità ma anche di punti di forza di una regione che sempre di più si sta affermando con la sua identità all’estero.

Appuntamento alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.