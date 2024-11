Mercoledì 2 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventisettesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della ventisettesima puntata Rocco Colacchio, titolare assieme ai fratelli dell'omonimo pastificio di San Costantino Calabro (Vibo Valentia). La Colacchio è famosa in Italia e nel mondo per la propria pasta artigianale di qualità (marchio Mamma Isa) e per i propri prodotti da forno, a partire dalle mitiche frese e freselle (pane biscottato) che rappresentano un punto di riferimento della Dieta Mediterranea quando le si condisce con olio extravergine di oliva, origano, pomodoro... e magari anche con olive, tonno di prima scelta, latticini e formaggi... La tradizione calabrese è la filosofia ispiratrice della Colacchio, sia per la pasta sia per i prodotti da forno, senza escludere, però, qualche positiva sperimentazione e innovazione. L'impianto industriale di San Costantino Calabro è molto moderno ed attrezzato, ma la dimensione produttiva resta senz'altro artigianale, con una cura straordinaria per ogni singola specialità. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.